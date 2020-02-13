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Ліверпуль, МЮ і Баварія вишикувались в чергу за талантом Арсенала – лондонці хочуть збільшити смішну зарплатню гравця

22:05 326 Читать на русском
Ліверпуль, МЮ і Баварія вишикувались в чергу за талантом Арсенала – лондонці хочуть збільшити смішну зарплатню гравця
Букайо Сака / AP

Юний хавбек Арсенала Букайо Сака зацікавив кількох конкурентів "канонірів" та Баварію.

Лондонці сподіваються втримати свого таланта збільшенням зарплатні, інформує Daily Mail.

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За чинним контрактом Сака отримує мізерні 3 тисячі фунтів на тиждень. Арсенал вже розпочав переговори з 18-річним гравцем, щоб не залишити шансів потенційним претендентам на вундеркінда. Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Баварія уважно стежать за ситуацією і готові скористатися можливим провалом "канонірів".

Сака став важливим гравцем Арсенала у сезоні 2019/20 – він виходив на поле у 23 матчах всіх турнірів, в яких відзначився 3 голами і 6 асистами.

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Баварія Баварія Арсенал Арсенал Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Трансфери Арсенала Букайо Сака Букайо Сака
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