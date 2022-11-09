Ліверпуль має шанси вже незабаром отримати нових власників після оголошення про можливість продажу клубу.

Нещодавно власники Ліверпуля оголосили про готовність продати клуб. Fenway Sports Group придбала "червоних" в 2010 році, а зараз залучила посередників для пошуку покупців.

Власники Ліверпуля оголосили про продаж клубу

Перший кандидат вже є. Dubai International Capital розглядає можливість придбання Ліверпуля за 5 мільярдів доларів США (4,3 мільярда фунтів). Ця сума повинна влаштувати американців, які готові почати торги з суми в 4 мільярди. Компанія з ОАЕ хотіла стати власником клубу ще у 2007 році, але тодішня пропозиція у 360 мільйонів доларів виявилася недостатньою, повідомляє Mirror.

А от найбагатша людина Англії Джим Реткліфф не планує купувати клуб. Пріоритетом для власника Ніцци є розвиток саме французького клубу.

"Ми зосереджуємо свої зусилля на тому, щоб Ніцца вийшла на новий рівень у Франції. Наша мета – конкурувати з ПСЖ. Це буде набагато кращою цінністю для наших інвестицій, ніж придбання одного з елітних клубів Прем'єр-ліги", – цитує Реткліффа Telegraph.

У поточному сезоні АПЛ команда Юргена Клоппа посідає 8 місце, набравши 19 очок. Відставання від лідера чемпіонату складає 15 балів, а від зони ЛЧ – 7. Також Ліверпуль продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів – у 1/8 фіналу суперником мерсисайдців стане мадридський Реал.

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