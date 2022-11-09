Ліверпуль можуть купити за 5 мільярдів доларів – найбагатший англієць вибув із боротьби, з'явився новий фаворит
Ліверпуль має шанси вже незабаром отримати нових власників після оголошення про можливість продажу клубу.
Нещодавно власники Ліверпуля оголосили про готовність продати клуб. Fenway Sports Group придбала "червоних" в 2010 році, а зараз залучила посередників для пошуку покупців.
Власники Ліверпуля оголосили про продаж клубу
Перший кандидат вже є. Dubai International Capital розглядає можливість придбання Ліверпуля за 5 мільярдів доларів США (4,3 мільярда фунтів). Ця сума повинна влаштувати американців, які готові почати торги з суми в 4 мільярди. Компанія з ОАЕ хотіла стати власником клубу ще у 2007 році, але тодішня пропозиція у 360 мільйонів доларів виявилася недостатньою, повідомляє Mirror.
А от найбагатша людина Англії Джим Реткліфф не планує купувати клуб. Пріоритетом для власника Ніцци є розвиток саме французького клубу.
"Ми зосереджуємо свої зусилля на тому, щоб Ніцца вийшла на новий рівень у Франції. Наша мета – конкурувати з ПСЖ. Це буде набагато кращою цінністю для наших інвестицій, ніж придбання одного з елітних клубів Прем'єр-ліги", – цитує Реткліффа Telegraph.
У поточному сезоні АПЛ команда Юргена Клоппа посідає 8 місце, набравши 19 очок. Відставання від лідера чемпіонату складає 15 балів, а від зони ЛЧ – 7. Також Ліверпуль продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів – у 1/8 фіналу суперником мерсисайдців стане мадридський Реал.
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