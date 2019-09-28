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Ліверпуль можуть дискваліфікувати з Кубка англійської ліги

11:26 253 Читать на русском
Ліверпуль можуть дискваліфікувати з Кубка англійської ліги
Юрген Клопп / Офіційний сайт Ліверпуля

Ліверпуль може зіштовхнутися з неочікуваними проблемами після матчу 1/16 фіналу Кубка англійської ліги проти Мілтон-Кінс Донс.

 

Переможцям Ліги чемпіонів загрожує дискваліфікація у внутрішньому турнірі, інформує Athletic.

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Мерсисайдців запідозрили у тому, що вони випустили гравця, який не мав права участі у грі проти МК Донс. Щоправда, джерело не називає прізвища проблемного футболіста.

"Клуб знає про можливу проблему, пов'язану з одним з наших гравців. Ми працюємо з відповідними органами влади, щоб встановити факти щодо цього питання, і не будемо давати подальших коментарів, поки цей процес не буде завершено", – повідомили в прес-службі Ліверпуля.

Нагадаємо, суперником "червоних" у наступній стадії став лондонський Арсенал, однак команда Юргена Клоппа може так і не зіграти з "канонірами", якщо проблема з матчем проти МК Донс не буде вирішена.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Кубок англійської ліги Кубок англійської ліги 2019/20 МК Донс - Ліверпуль
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