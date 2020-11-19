Ліверпуль може завершити груповий етап Ліги чемпіонів на нейтральному полі – ностальгія для Клоппа
Місце проведення поєдинку 6 туру Ліги чемпіонів між Мітьюлландом і Ліверпулем залишається невизначеним.
Данія продовжує страждати через новий штам коронавірусу, який передається від норок до людини. УЄФА може перенести матч Мітьюлланд – Ліверпуль (9 грудня) на нейтральне поле, повідомляє Daily Mail.
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Якби Ліверпуль погодився грати в Данії, то після матчу і повернення в Англію "червоним" довелося б йти на 14-денний карантин. Мерсисайдці не можуть дозволити собі такої паузи, тому доводиться шукати альтернативне рішення. "Господарем" матчу може стати Вестфален, який добре знайомий Юргену Клоппу за 7 роками роботи в дортмундській Борусії.
Додамо, що після 3 турів Ліверпуль набрав максимум очок і очолює групу D. Мітьюлланд з порожніми руками – останній.
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