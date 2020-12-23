Ліверпуль може втрутитись у боротьбу манчестерських грандів за Гріліша – "червоним" доведеться бити власний рекорд
Ліверпуль поповнив список претендентів на хавбека Астон Вілли Джека Гріліша.
Зірку "левів" пов'язували з двома Манчестерами, але мерсисайдці також можуть втрутитися у перегони, повідомляє Express.
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Ліверпуль розглядає Гріліша як заміну Салаху, якщо єгиптянин таки наважиться покинути Енфілд. Влітку Астон Вілла відбивалася від усіх зазіхань на свою зірку космічним цінником – 80 млн фунтів. Ліверпуль ще ніколи не платив стільки за гравця. Трансферним рекордом "червоних" залишається Вірджил ван Дейк (75 млн фунтів).
Додамо, що Гріліш є одним з найкращих хавбеків поточного сезону АПЛ – 5 голів та 7 асистів у 12 матчах.
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