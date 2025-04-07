Захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк не відхиляє ідеї продовжити свою кар'єру у Ліверпулі.

Контракт 33-річного нідерландця завершується влітку 2025 року. Вважалося, що ван Дейк покине Ліверпуль, утім, Вірджил заявив, що перемовини щодо пролонгації угоди існують.

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"Є прогрес, так. Це внутрішні дискусії, я люблю клуб, люблю Ліверпуль, люблю вболівальників. Чи залишуся в команді? Я не знаю, побачимо", – цитує захисника мерсисайдців Фабріціо Романо.

Нагадаємо, ван Дейк виступає за Ліверпуль з 2018 року. Загалом він зіграв за "червоних" у 313 матчах, в яких забив 26 голів та віддав 13 асистів. З мерсисайдцями Вірджил здобував титул чемпіона Англії та вигравав Лігу чемпіонів.

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