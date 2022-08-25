Півзахисник Барселони Френкі де Йонг все ще може змінити клуб до закриття трансферного вікна.

Нідерландець упродовж усього літа пручався трансферу, відхиливши пропозиції Манчестер Юнайтед та Челсі. Натомість Барселона дуже хоче продати 25-річного футболіста. Це дозволило б остаточно нормалізувати бюджет.

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Допомогти каталонцям в останній момент вирішив Ліверпуль. Початок сезону АПЛ показав, що команді Юргена Клоппа не завадив би новий якісний гравець у півзахист. Френкі де Йонг міг би вирішити цю проблему. За інформацією El Nacional, англійський клуб підготував пропозицію для Барселони на 62 мільйони євро гарантовано і ще 9 млн бонусів.

Іспанський журналіст Жерар Морено підтверджує, що агент де Йонга Алі Дурсун вже прибув до столиці Каталонії із Лондона. Вочевидь, представник футболіста буде вести переговори щодо ймовірного трансферу.

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