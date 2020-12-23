Ліверпуль розглядає варіант з достроковим завершенням оренди 27-річного голкіпера в Уніоні, повідомляє Daily Star.

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Угода була розрахована на весь сезон, але Каріус абсолютно не отримує ігрового часу – жодного матчу у Бундеслізі і невдалий виступ у Кубку Німеччини (поразка від Падерборна 2:3). Ліверпуль воліє повернути воротаря взимку, щоб знайти йому іншу команду або навіть залишити у себе до літа. Сам Каріус також надає перевагу тренуванням з підопічними Клоппа, ніж протиранню штанів у Берліні.

Нагадаємо, Лоріс "прославився" після київського фіналу Ліги чемпіонів 2017/18, коли двома фейлами позбавив Ліверпуль золотих медалей турніру, подарувавши перемогу Реалу.

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