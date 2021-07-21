Спільні пригоди Мохамеда Салаха, Садьйо Мане і Роберто Фірміно в англійському Ліверпулі можуть завершитися уже в літнє трансферне вікно.

Мерсисайдці вивчають варіант прощання з бразильцем, стверджує The Athletic.

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Фірміно може не отримати новий контракт із "червоними". Зараз боси Ліверпуля аналізують ситуацію з контрактами партнерів "дев'ятки" в лінії нападу – Салаха і Мане. В умовах кризи керівництво мерсисайдців може визнати недоцільним продовження контрактів з усією атакувальною трійкою. Жертвою такої ситуації стане Фірміно, а тренерський штаб Ліверпуля робитиме ставку на омолодження складу.

Нагадаємо, що бразильський нападник захищає кольори "червоних" із літа 2015-го. У минулому сезоні Роберто Фірміно провів 48 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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