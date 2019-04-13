Ліверпуль може попрощатися з 10-ма гравцями – відомий "чорний список" Клоппа

Схоже, у червоній частині Мерсисайду готують кадрову чистку.

Наставник "червоних" Юрген Клопп планує влаштувати масштабну кадрову чистку, стверджує Mirror.

Клопп став найкращим тренером АПЛ у березні

У списку німецького фахівця є вже 10 виконавців, які, найімовірніше, будуть шукати новий клуб влітку.

Зокрема, мова про Сімона Міньйоле, Альберто Морено, Натаніеля Клайна, Адама Лаллану, Дівока Оріджі, Даніеля Старріджа, Марко Груїча, Педро Чірівелью, Овімуно Еджарію та Жоеля Матіпа.

Зазначимо, Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ після 33-х турів. У активі підопічних Клоппа 82 очки, що на два більше аніж у Манчестер Сіті, який має один матч у запасі та посідає другу сходинку.

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