Fenway Sports Group, які є власниками англійського Ліверпуля, планують придбати футбольний клуб з іспанської Сегунди. Йдеться про Малагу, повідомляє Marca.

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Власники мерсисайдців хотіли придбати ще один європейський клуб в 2024 році, але угода з французьким Бордо зірвалася в останній момент через банкрутство жирондинців. Тому американці перенаправили свій інтерес на Іспанію. Іншим претендентом на Малагу є власник ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі, тому Ліверпуль таким чином може помститися паризькому клубу за виліт в 1/8 ЛЧ у серії пенальті.

Додамо, що зараз Малага йде на 15-му місці в турнірній таблиці Сегунди і в поточному сезоні бореться не за повернення в Ла Лігу, а за виживання. Але нові інвестори можуть допомогти клубу повернутися в елітний дивізіон Іспанії вже в наступній кампанії.

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