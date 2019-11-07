Ліверпуль може побити трансферний рекорд заради трансферу Мбаппе

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе наступний сезон може розпочати в іншій команді. На француза претендують кілька топ-клубів.

Керівництво Ліверпуля зацікавлене в придбанні 20-річного нападника Кіліана Мбаппе, повідомляє El Desmarque.

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За інформацією видання, у Ліверпуля немає фінансових проблем з високою вартістю гравця, оскільки клуб не витратив багато грошей в минуле літнє трансферне вікно. Очікується, що на трансфер доведеться витратити близько 250 млн євро.

Очікується, що Мбаппе покине ПСЖ після закінчення сезону-2019/20, але з високою часткою ймовірності парижани не захочуть відпускати форварда в інший клуб навіть за велику компенсацію.

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Додамо, що на Мбаппе претендують також мадридський Реал і туринський Ювентус, але мерсисайдці розраховують випередити конкурентів у боротьбі за 20-річного француза.