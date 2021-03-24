Оборонець Реала Начо має шанс спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Протистояння Ліверпуля та Реала в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів стане чудовою можливістю для скаутів мерсисайдців поспостерігати за гравцем мадридців Начо.

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За інформацією AS, 31-річний іспанський захисник зацікавив тренерський штаб Юргена Клоппа, який через низку травм має проблеми із центральною лінією оборони. Чинний контракт футболіста з Реалом завершується влітку 2022-го.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Начо провів 15 матчів.

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