Ліверпуль може підписати рекордний контракт з Nike

Ліверпуль може підписати контракт з Nike та отримувати рекордну суму серед усіх клубів світу.

Ліверпуль може отримати нового партнера з виробництва екіпірування. Як повідомляє Liverpool Echo, Nike зацікавлений у підписання контракту з мерсисайдцями.

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Чинна угода з New Balance завершується влітку наступного року. Нині "червоні" отримують 45 млн фунтів на рік.

У разі партнерства з Nike прибуток Ліверпуля має шанси перевищити свого принципового опонента Манчестер Юнайтед, чий контракт з Adidas коштує 750 млн фунтів, що є рекордом.