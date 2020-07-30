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Ліверпуль може переманити оборонця Борнмута

13:41 - Читать на русском
Ліверпуль може переманити оборонця Борнмута
Ллойд Келлі (праворуч) / фото із соцмереж

Виліт Борнмута з англійської Прем'єр-ліги ризикує спровокувати масовий відтік кадрів команди Едді Хау. Оборонець Ллойд Келлі потрапив на радар Ліверпуля.

Чемпіон Англії розглядає варіант із підписанням молодого таланта, повідомляє Express.

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Керманич мерсисайдців Юрген Клопп у міжсезоння прагне підсилити лінію оборони. Келлі виглядає хорошим підсиленням, оскільки може зіграти на лівому фланзі та в центрі оборони. 21-річний англієць перебрався до Борнмута минулого літа з Брістоль Сіті за 14,8 млн євро, проте місце в основі "вишень" завоював лише після карантину.

Усього в активі Ллойда Келлі 9 матчів у всіх турнірах у сезоні 2019/20.

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