Ліверпуль може переманити оборонця Борнмута

Чемпіон Англії розглядає варіант із підписанням молодого таланта, повідомляє Express.

Борнмут готовий позиватися через незарахований гол Шеффілд Юнайтед – він спричинив виліт "вишень" з АПЛ

Керманич мерсисайдців Юрген Клопп у міжсезоння прагне підсилити лінію оборони. Келлі виглядає хорошим підсиленням, оскільки може зіграти на лівому фланзі та в центрі оборони. 21-річний англієць перебрався до Борнмута минулого літа з Брістоль Сіті за 14,8 млн євро, проте місце в основі "вишень" завоював лише після карантину.

Усього в активі Ллойда Келлі 9 матчів у всіх турнірах у сезоні 2019/20.

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