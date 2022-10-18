"Червоні" можуть розпочати переговори щодо Френкі де Йонга вже у січні, інформує Sport.es.

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Ліверпуль ризикує наступного літа безкоштовно втратити 4 гравців півзахисту. Контракти Кейта, Мілнера, Окслейда-Чемберлена закнчіуються, а травматичний Артур зовсім не надихає викуповувати його з Ювентуса. Ліверпуль сподівається потерпіти до літа, але може діяти взимку, якщо посередні результати продовжаться. Орієнтовна ціна 25-річного де Йонга – 80 млн євро.

Нагадаємо, МЮ кілька місяців полював на хавбека Барселони, проте той твердо хотів залишитися на Камп Ноу. Старт сезону виходить для нідерландця неоднозначним – він часто залишається в запасі і оформив лише один гол за 613 хвилин на полі.

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