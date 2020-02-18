Ліверпуль моніторить дует із Арсенала, – ЗМІ

Англійський Ліверпуль проявляє зацікавленість до двох молодих виконавців лондонського Арсенала – універсала Букайо Саки та нападника Габріела Мартінеллі.

Тренерський штаб "червоних" активно слідкує за виступами лондонського дуету, повідомляє Football Insider.

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Обидва виконавці в ході кампанії 2019/20 несподівано стали гравцями основної обойми "канонірів". Так, в активі Саки 24 матчі в усіх турнірах, у яких 18-річний фланговий футболіст забив 3 м'ячі та віддав 7 результативних передач. Натомість Мартінеллі вже встиг зіграти 23 поєдинки, в яких забив 10 голів і оформив 4 асисти.

До слова, бразильський форвард ще рік тому виступав на батьківщині. Він захищав кольори представника Серії D Ітуано.

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