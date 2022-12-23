Операція Луїса Діаса стала черговою неприємною новиною для Юрген Клоппа, інформує Mirror.

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Колумбієць травмував коліно на зборах і був змушений лягати під ніж. Очікується, що вінгер пропустить щонайменше 3 місяці. Діогу Жота також ще довго не допоможе команді, тому Ліверпуль має доволі обмежений ресурс в атаці. Днями Клоппа на тренуванні налякав ще й Роберто Фірміно, але пошкодження бразильця виявилося несерйозним.

Додамо, що Ліверпуль вже встиг невдало відновити офіційні змагання. "Червоні" програли Ман Сіті і склали повноваження володаря Кубка англійської ліги, а 26 грудня зіграють на полі Астон Вілли в рамках АПЛ.

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