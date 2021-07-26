Ліверпуль має пропозиції від 4-х клубів щодо Шакірі, який хоче попрощатись з мерсисайдцями
20:55 - Читать на русском
Хавьбек Ліверпуля Джердан Шакірі готується до зміни команди.
Джердан Шакірі, який раніше заявив про бажання покинути Ліверпуль, перебуває на радарі одразу 4-х клубів, повідомляє Goal.
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У послугах 29-річного швейцарця зацікавлені Лаціо, Наполі, Севілья та Вільяреал. Сам хавбек хотів би перебратись саме до римського клубу. Чинний контракт Джердана з мерсисайдцями розрахований до літа 2023-го, transfermarkt оцінює гравця у 12 млн євро.
У минулому сезоні АПЛ Шакірі провів 14 матчів, в яких відзначився двома асистами.
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