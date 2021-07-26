Джердан Шакірі, який раніше заявив про бажання покинути Ліверпуль, перебуває на радарі одразу 4-х клубів, повідомляє Goal.

Шакірі заявив про бажання піти з Ліверпуля – хавбек вже обрав пріоритетний клуб

У послугах 29-річного швейцарця зацікавлені Лаціо, Наполі, Севілья та Вільяреал. Сам хавбек хотів би перебратись саме до римського клубу. Чинний контракт Джердана з мерсисайдцями розрахований до літа 2023-го, transfermarkt оцінює гравця у 12 млн євро.

У минулому сезоні АПЛ Шакірі провів 14 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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