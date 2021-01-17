Ліверпуль приймає Манчестер Юнайтед в центральному матчі 19 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція на MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

МЮ лідирує в АПЛ, а Ліверпуль відстає на три пункти. Мерсисайдці вже місяць не перемагають в чемпіонаті, але безпрограшна серія на Анфілді вражає значно більше – 67 матчів.

Ліверпуль і Манчестер Юнайтед вперше за 12 років разом претендують на чемпіонство – а хто фаворит?

Стартові склади команд

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабінью, Робертсон – Шакірі, Алькантара, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане.

Запасні: Келлехер, Мілнер, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Мінаміно, Оріджі, Р.Вільямс, Філліпс, Н.Вільямс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу – Мактомінай, Фред, Погба – Фернандеш – Рашфорд, Марсьяль.

Запасні: Хендерсон, Теллес, Байлі, Туанзебе, Мата, Матіч, ван де Беек, Кавані, Грінвуд.

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