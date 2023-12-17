Ліверпуль приймає Манчестер Юнайтед в матчі 17 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед розпочинається о 18:30 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

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Манчестер Юнайтед у кризі, а тренер не може виправити ситуацію через величезну кількість травмованих. Каземіро, Мартінес, Еріксен, Маунт, Магуайр, Марсьяль і Ліндельоф в лазареті, а Бруну сьогодні дискваліфікований. У Ліверпуля також є втрати, однак команда Юргена Клоппа бореться за лідерство в АПЛ і не втрачає очки вдома.

Стартові склади команд

Ліверпуль: Аліссон – Трент, Конате, ван Дейк, Цімікас – Собослай, Ендо, Гравенберх – Салах, Нуньєс, Діас.

Запасні: Адріан, Келлехер, Гомес, Кванса, Джонс, Елліот, Макконнел, Бредлі, Гакпо.

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Еванс, Шоу – Амрабат, Майну – Антоні, Мактомінай, Гарначо – Хьойлунд.

Запасні: Баїндир, Камбвала, Регілон, Ван-Біссака, Гоур, Межбрі, Пеллістрі, ван де Беек, Рашфорд.