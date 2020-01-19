Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ

Мерсисайдці приймають гостей з Манчестера в рамках 23 туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляція – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн зустрічі. Відеотрансляцію від Setanta Sports можна дивитися в цій новині.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Сульшер годину перегравав лідера АПЛ, ключові зміни Клоппа, Рашфорд і Джеймс – відмінно

Ліверпуль фантастично йде по дистанції чемпіонату, втративши лише 2 очки за 21 матч. Єдиним суперником, який не програв "скаузерам", залишається Манчестер Юнайтед. Сьогодні Юрген Клопп постарається нарешті здолати Уле Гуннара Сульшера.

В обох команд є кадрові втрати, але більше проблем у манкуніанців. Гості на Анфілді змушені обійтися не лише без Погба та Мактомінея, а й без Маркуса Рашфорда.

Стартові склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане.

Запасні: Адріан, Мінаміно, Лаллана, Фабінью, Оріджі, Матіп, Джонс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Вільямс – Матіч, Фред – Джеймс, Перейра, Шоу – Марсьяль.

Запасні: Ромеро, Далот, Байлі, Грінвуд, Лінгард, Мата, Джонс.

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