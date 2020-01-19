toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО - ЛЕГІЯ ТРАНСФЕРИ

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ

17:34 451 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Мерсисайдці приймають гостей з Манчестера в рамках 23 туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляція – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн зустрічі. Відеотрансляцію від Setanta Sports можна дивитися в цій новині.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Сульшер годину перегравав лідера АПЛ, ключові зміни Клоппа, Рашфорд і Джеймс – відмінно

Ліверпуль фантастично йде по дистанції чемпіонату, втративши лише 2 очки за 21 матч. Єдиним суперником, який не програв "скаузерам", залишається Манчестер Юнайтед. Сьогодні Юрген Клопп постарається нарешті здолати Уле Гуннара Сульшера.

В обох команд є кадрові втрати, але більше проблем у манкуніанців. Гості на Анфілді змушені обійтися не лише без Погба та Мактомінея, а й без Маркуса Рашфорда.

Стартові склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане.

Запасні: Адріан, Мінаміно, Лаллана, Фабінью, Оріджі, Матіп, Джонс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Вільямс – Матіч, Фред – Джеймс, Перейра, Шоу – Марсьяль.

Запасні: Ромеро, Далот, Байлі, Грінвуд, Лінгард, Мата, Джонс.

Маліновський і Фонсека "покусали" лідерів Серії А, Агуеро – в пантеоні АПЛ, героїчне вилучення Вальверде – огляд вікенду

blog_ava
Динамо – Легія: онлайн-трансляція першого матчу киян у 2020 році – віце-чемпіон світу та 17-річний дебютант в основі
15:58
8101
Теги
Англія Головне Ліверпуль - Манчестер Юнайтед Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Яремчук пропустить 2-3 місяці через травму
    Бельгія — 12:485741 Яремчук пропустить 2-3 місяці через травму
21
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук