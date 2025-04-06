Півзахисник Аталанти Едерсон може вже влітку проміняти Серію А на Туманний Альбіон.

Аталанта готова попрощатись із Едерсоном майбутнього літа, за умови якщо за бразильця заплатять 60 млн євро, які вимагають бергамаски, інформує TuttoAtalanta.

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Зазначається, що за півзахисником вже вишикувалась черга із топ-клубів: Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Атлетіко та Ювентус. Наразі невідомо, хто з них має перевагу в перемовинах щодо гравця, а Аталанта вже знайшла бюджетний варіант заміни гравця – вихованець Челсі Тіно Анджорін, який минулого літа перебрався до Емполі.

Відзначимо, що Едерсон виступає за Аталанту з 2022 року, встиг провести за бергамасків 131 матч, у яких відзначився 12 голами та 4 асистами.

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