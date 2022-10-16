Ліверпуль – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ
Ліверпуль приймає Манчестер Сіті в центральному матчі 11 туру АПЛ. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Ліверпуль – Манчестер Сіті стартує о 18:30 за Києвом. Дивитися матч в прямому етері можна на телеканалі Setanta Sports і на платформі офіційного транслятора. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн зустрічі.
Футбольний делікатес: анонс битви Ліверпуля та Манчестер Сіті на setantasports.com
Ліверпуль переживає кризу: 12 місце в таблиці, безвиграшна серія з трьох турів, погана форма лідерів. Тому фаворитом поєдинку вважається Манчестер Сіті, який стабільно набирає очки та реалізовує найкращі якості Холанда (15 голів за 9 матчів).
Стартові склади команд
Ліверпуль: Аліссон – Мілнер, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Салах, Фабінью, Тьягу, Елліот – Жота, Фірміно.
Запасні: Келлехер, Хендерсон, Джонс, Цімікас, Нуньєс, Карвалью, Байчетіч, Філліпс, Александер-Арнольд.
Манчестер Сіті: Едерсон – Аканджі, Діаш, Аке, Канселу – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Сілва, Холанд, Фоден.
Запасні: Ортега, Гріліш, Альварес, Гомес, Ляпорт, Марез, Палмер, Льюїс, Вілсон-Есбранд.