Ліверпуль приймає Манчестер Сіті в центральному матчі 11 туру АПЛ. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Манчестер Сіті стартує о 18:30 за Києвом. Дивитися матч в прямому етері можна на телеканалі Setanta Sports і на платформі офіційного транслятора. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн зустрічі.

Футбольний делікатес: анонс битви Ліверпуля та Манчестер Сіті на setantasports.com

Ліверпуль переживає кризу: 12 місце в таблиці, безвиграшна серія з трьох турів, погана форма лідерів. Тому фаворитом поєдинку вважається Манчестер Сіті, який стабільно набирає очки та реалізовує найкращі якості Холанда (15 голів за 9 матчів).

Стартові склади команд

Ліверпуль: Аліссон – Мілнер, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Салах, Фабінью, Тьягу, Елліот – Жота, Фірміно.

Запасні: Келлехер, Хендерсон, Джонс, Цімікас, Нуньєс, Карвалью, Байчетіч, Філліпс, Александер-Арнольд.

Манчестер Сіті: Едерсон – Аканджі, Діаш, Аке, Канселу – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Сілва, Холанд, Фоден.

Запасні: Ортега, Гріліш, Альварес, Гомес, Ляпорт, Марез, Палмер, Льюїс, Вілсон-Есбранд.