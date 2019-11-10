Ліверпуль – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Ліверпуль приймає Манчестер Сіті у центральному матчі 12-го туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Манчестер Сіті розпочнеться о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн поєдинку. Пряму відеотрансляцію можна дивитися безпосередньо в цій новині.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: анонс матчу АПЛ

Ліверпуль випереджає Манчестер Сіті на 6 очок і залишається непереможним лідером АПЛ. У минулому сезоні поразка в очній зустрічі стала вирішальною для мерсисайдців – "містяни" виграли та взяли титул.

Стартові склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Вейналдум – Мане, Салах, Фірміно.

Запасні: Адріан, Мілнер, Кейта, Гомес, Лалана, Орігі, Окслейд-Чемберлен

Манчестер Сіті: Браво – Вокер, Стоунз, Фернандінью, Анхелінью – Родріго, де Брюйне, Гюндоган – Бернарду, Агуеро, Стерлінг.

Запасні: Карсон, Отаменді, Жезус, Сілва, Марез, Канселу, Фоден

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