Цьогорічна битва за перший трофей проходила не на Уемблі (він зайнятий жіночим Євро), а у Лестері на Кінг Пауері. Головна інтрига крутилася навколо новачків – чи вийдуть Холанд і Нуньєс у старті та як вони зіграють? Ерлінг у підсумку потрапив у старт, а от Дарвін залишився в запасі. Загалом, склади Манчестер Сіті та Ліверпуля були прогнозованими. Травмованого Аліссона у воротах замінив Адріан (тому що Келлехер теж травмувався), а замість Ляпорта (він в лазареті) в центр оборони "містян" поставили Аке. Фоден, Гюндоган і Стоунз були під питанням, адже пропустили збори, однак у заявки вони потрапили.

Вже у перші 10 хвилин зустрічі стало зрозуміло, який план на гру обрали Пеп і Клопп. Ліверпуль продовжив працювати за моделлю, відпрацьованою в попередньому сезоні – центральний нападник діяв у глибині, опорники працювали широко й йшли в атаку, Трент зміщувався в центр і формував трикутники з Хендерсоном і Салахом, обмінюючись позиціями. Крім того, "червоні" вмикали інтенсивний пресинг і виконували багато кросів.

"Містяни" також нічого кардинально не змінили. Канселу діяв у широкій позиції зліва, Вокер постійно зміщувався ближче до центру, Гріліш звужував, а Де Брюйне все так же виконував фальшиву дев'ятку з несподіваними відкриваннями перед штрафним. Із нового можна було відзначити, як Холанд намагався відкриватись за спину.

Обидві тактики приносили командами моменти. Ліверпуль міг відкрити рахунок вже на 4-й хвилині внаслідок вривання Салаха у штрафний та пострілу в ближній кут. М'яч облизнув сітку із зовнішнього боку. Аналогічним чином відповів Де Брюйне на 8-й хвилині, однак Кевін міг і влучити – йому трішки завадила нога захисника. Втім, поступово стало помітно, що футбол "червоних" виглядає більш цілісно й ефективно. "Містяни" важко виходили з-під пресингу й майже не мали ідей у позиційному наступі, збиваючись на спроби вирішити епізод індивідуально.

Така гра почала приносити все більше проблем у карному майданчику чемпіонів. Так, на 14-й хвилині затяжна атака мерсисайдців завершилась подачею Трента із зони перед штрафним на ліву стійку – Робертсон спокійно замкнув, але точності трішечки забракло. На 19-й хвилині лишень вихід Едерсона врятував від удару Діаса метрів з 10-ти після прострілу Хендерсона. Зрештою, на 21-й Ліверпуль забив: Тьяго виконав діагональ на правий край, Салах звідти відпасував в центр на Трента, а той пробив метрів з 20-ти – м'яч з невеличким рикошетом від голови Аке влетів під дальню штангу! 1:0.

Пропущений гол дещо оживив Манчестер Сіті. Зокрема, на 25-й хвилині Родрі перехопив невдалий винос Адріана, після чого "містяни" розіграли контратаку з проникним пасом на Де Брюйне. Кевін влетів на правий край карного майданчика й вистрілив низом, але влучив у зовнішній бік сітки. Ще за шість хвилин Марез вирвався на простір і пробив метрів з 22-х під поперечку – Адріан парирував, а лайнсмен помітив офсайд.

Холанд же, залишаючись непомітним весь перший тайм, несподівано міг зрівняти рахунок на 34-й хвилині: норвежець відкрився за спинами захисників, відтер Робертсона корпусом і опинився прямо перед Адріаном, пробивши у нього – голкіпер парирував. В другій хвилі атаки Ерлінг вистрибнув і зачепився за подачу Бернарду на лінію воротарського, однак акцентованого удару не вийшло, а удар Мареза головою після відскоку прийшовся прямо в руки Адріану.

В останні 10 хвилин команди дещо заспокоїлись. На полі стало доволі нудно. Манчестер Сіті виглядав дещо активніше – втім, Ліверпуль впевнено контролював хід зустрічі. Зрештою, свисток Крейга Поусона відправив футболістів у роздягальню.

Другий тайм розпочався без замін, але міг розпочатись із голу "містян". Вже на 46-й хвилині Марез відгукнувся на закидання від Родрі в штрафний, підробив мобі м'яч під ліву й незграбно вистрілив з кута воротарського – втім, такий удар дещо дезорієнтував Адріана. На щастя для "червоних", голкіпер відбив його перед собою, після чого стався винос.

В наступні 10 хвилин команди розмінялись низкою непоганих атак із заблокованими ударами. Ліверпуль виглядав дещо конкретніше, частіше вриваючись у карний майданчик, в той час Манчестер Сіті активніше працював через стандарти та кроси. Тим не менш, подібний футбол не влаштовував обох наставників, тож на 59-й хвилині вони провели заміни. Юрген Клопп випустив Нуньєса замість Фірміно (ймовірно, так було заплановано), а Пеп Гвардіола кинув у бій Фодена й новачка Альвареса – Гріліш та Марез відправились відпочивати.

Зіркове придбання Ліверпуля одразу могло поставити Сіті у скрутне становище. Вже на 60-й хвилині Нуньєс влетів у штрафний з лівого флангу, прокинув м'яч повз Едерсона і впав, вимагаючи пенальті. Його не дали, адже Дарвін заліз у явний офсайд. На 64-й же уругваєць знову вискочив віч-на-віч, але і тут голу не сталося – форвард пробив у обличчя голкіперу. Після цього в матчі відбулася невеличка пауза пов'язана з наданням допомоги Едерсону.

Тільки-но гра відновилась, як "містяни" покарали суперника за марнотратство. Пеп міг пишатись собою, адже зіграли обидві його заміни: Фоден відкрився на межі офсайду, отримав закидання й пробив з мінімальної відстані у Адріана, після чого виграв у іспанця відскок, скинувши м'яч Альваресу – аргентинець же розстріляв ворота. 1:1! Щоправда, гол довго не хотіли зараховувати через офсайд. Втручання VAR показало, що його не було і близько. Рахунок зрівнявся.

Знову пішли заміни. Пеп на 74-й хвилині зняв з гри Де Брюйне, випустивши Гюндогана. Ходи ж Юргена Клоппа були несподіваними – Трент і Хендерсон відправились відпочивати, а замість них вийшли Мілнер та Елліот. Не встигли свіжі футболісти розбігатись, як виникла гольова ситуація біля воріт Сіті.

На 79-й Салах прорвався по флангу й виконав прекрасний навіс на голову Дарвіну Нуньєсу, а той пробив головою чітко у відставлену руку Діаша – рефері знову проморгали епізод, але після перегляду відеоповтору Крейг Поусон призначив пенальті. Салах впевнено його реалізував. 1:2! Вболівальники "містян" були в гніві, адже за хвилину до голу Альвареса рукою грав Матіп, однак тоді пенальті не дали.

Юрген Клопп одразу ж укріпив опорну зону, кинувши у бій Кейта замість Тьяго. Пізніше він ще й випустив новачка Карвалью замість Діаса. Гвардіола обходився без замін, хоча його команда виглядала виснаженою фізично й морально. В одному з епізодів Нуньєс навіть міг забивати дебютний гол в Англії, замкнувши навіс з правого флангу, однак точності йому дещо забракло.

Сіті відповів голом Холанда на 2-й компенсованій хвилині, але його не зарахували – в гольовій атаці Фоден випустив м'яч за межі поля. А от Нуньєс свій дебютний гол таки оформив: Карвалью виконав подачу на Салаха, той перевів на Робертсона, Енді виконав скидку на Дарвіна, після чого уругваєць переграв Едерсона – 1:3! Це був переможний гол.

Холанд на останніх секундах знову міг забити свій перший м'яч у Англії, зігравши на добиванні після потужного пострілу Фодена, однак норвежець метрів з п'яти влучив у поперечину. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля. Мерсисайдці після двох поразок у Суперкубку нарешті завойовують цей трофей.

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