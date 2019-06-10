Ліверпуль лідирує у боротьбі за переможця Ліги націй Бруну Фернандеша

Євро-2020 — 20:21 9404
-
Україна – Люксембург: стартові склади на матч кваліфікації до Євро-2020
-
Інформація про реформування Ліги чемпіонів виявилася фейком – офіційна заява УЄФАЛіга чемпіонів — 19:22 233
-
"Пекло вам здасться крижаним раєм": ісландці негостинно прийняли турецьку збірну – "яничари" обіцяють гучну помсту вдомаЄвро-2020 — 16:39 2474
-
Циганков ризикує не перейти у Севілью через Коноплянку, – іспанський журналістІспанія — 13:22 10792
-
Шахтар зробив офіційну пропозицію Віторії Гімараєш щодо Каштру – наставника командиУкраїна — 12:32 4802