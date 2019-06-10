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Ліверпуль лідирує у боротьбі за переможця Ліги націй Бруну Фернандеша

19:44 286 Читать на русском
Ліверпуль лідирує у боротьбі за переможця Ліги націй Бруну Фернандеша
Бруну Фернандеш / ФК Спортінг

Півзахисник Спортінга Бруну Фернандеш найімовірніше перейде в Ліверпуль.

Ліверпуль найближчий серед усіх до підписання півзахисника Спортінга Бруну Фернандеша, повідомляє Correia da Manha.

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Раніше була інформація, що Манчестер Юнайтед оголосить про перехід футболіста збірної Португалії одразу після фіналу Ліги націй, у якому його команда здолала Нідерланди (1:0). Іншими претендентами є Манчестер Сіті та Тоттенхем.

У сезоні 2018/19 Бруну Фернандеш виграв зі Спортінгом Кубок португальської ліги та Кубок Португалії.

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