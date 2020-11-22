Ліверпуль – Лестер Сіті: онлайн-трансляція битви за лідерство в АПЛ
Ліверпуль в рамках 9-го туру англійської Прем'єр-ліги приймає Лестер. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 9-го туру АПЛ Ліверпуль – Лестер Сіті розпочався о 21:15 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Лестер в разі перемоги на Енфілді вийде на чисту першу позицію в турнірній таблиці АПЛ, а Ліверпуль у випадку власної звитяги розділить лідерство з Тоттенхемом. Нині ж мерсисайдці відстають від "шпор" на три залікових бали, а Лестер – на два.
Салах повторно здав позитивний тест на коронавірус і пропустить матч з Лестером – у гравця Арсенала така ж проблема
Стартові склади
Ліверпуль:
Лестер Сіті:
City's #LivLei XI, brought to you by @eToro— Leicester City (@LCFC) November 22, 2020
Єдиний гол, який розсмішив гравців Барселони, порвана дупа у півфіналі ЧС – головні факти з кар'єри Хав'єра Маскерано