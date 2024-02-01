Ліверпуль на власному полі не залишив жодних шансів Челсі (4:1) в рамках 22 туру АПЛ. Звіт про матч і гру Михайла Мудрика читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль у цьому сезоні демонструє чудові результати, а після заяви Юргена Клоппа футболісти мають додаткову мотивацію виграти чемпіонство, розбивши всіх на своєму шляху. Челсі ще тільки будує команду й не може вважатися рівним суперником. Нехай навіть в попередніх турах були хороші результати.

Мудрику пощастило почати в запасі – його фланг порвав Бредлі

Мудрик останнім часом не вражає, тому цілком логічно, що сьогодні українець розпочав матч у запасі. Здавалося, що це втрата шансу, адже Ліверпуль має кадрові проблеми на флангах оборони. Справа вийшов недосвідчений Бредлі, зліва – непрофільний Гомес. Перспективно звучало для вінгерів Челсі.

Але в підсумку все виявилося зовсім інакше. Бредлі на фланзі просто знищив Стерлінга та Чілвела. Юний фулбек ідеально читав гру без м'яча та не менш ідеально підтримував атаки. Це вилилося в гол + асист ще до перерви.

Бредлі відібрав м'яч у Чілвела та знайшов пасом Жоту, а той прорвався між захисниками та відкрив рахунок. Через декілька хвилин Конор забив сам, скориставшись порожнечею на фланзі через повільного Стерлінга.

Після перерви Бредлі записав на себе ще один асист. Конор отримав діагональ від ван Дейка, пройшов по флангу та прицільно навісив на голову Собослаю. Фантастичний перфоманс 20-річного захисника, який зіграв лише другий матч в АПЛ.

Абсолютне знищення Челсі, пробачав тільки Дарвін

Ліверпуль знищував суперника. Безвідмовно працював пресинг, проходили прості комбінації. 15:1 за ударами в першому таймі, 12:3 – в другому. Челсі не встигав за темпом мерсисайдців.

Розгром міг бути й раніше, якби Нуньєс хоч трішки вмів реалізовувати моменти. Дарвін не розібрався після класного закидання Конате, бахнув у стійку з пенальті, сколихнув головою поперечину, а потім пробив у руки воротарю, опинившись сам на сам. Добре, що хоч асисти штампує. Уругваєць віддав на четвертий гол Діасу.

Челсі спромігся тільки на гол престижу: Стерлінг пішов у дриблінг, а Нкунку пробив точно в кут. "Сині" з тріском програли і залишилися на 10 місці, маючи 31 очко. Ліверпуль з 51 балом очолює турнірну таблицю – 5 пунктів відриву від Сіті.

Арбітр відверто симпатизував Ліверпулю

Перевага Ліверпуль у сьогоднішньому матчі не піддається сумнівам, але судді зіпсували враження. Челсі міг би зачепитися за результат, якби в дебюті матчу Пол Тірні поставив чистий пенальті за фол ван Дейка проти Галлахера (удар коліно в коліно). VAR чомусь не втрутився в гру.

Жодних питань до жовтої Чілвелу за кумедну симуляцію, однак арбітр також посадив на "гірчичники" Кайседо та Дісасі, які мали претензії після свистків на користь Ліверпуля у суперечливих епізодах. Контакт Чілвела та Жоти перед другим голом господарів теж не виглядав однозначним.

Логіка арбітра тотально порвалася в другому таймі. Він призначив пенальті у ворота Челсі, коли Бадіашіль легко наступив на ногу Жоті. Але відмовився ставити 11-метровий, коли ван Дейк відверто підбив ногу Нкунку. І знову VAR не скоректував помилкове рішення.

Мудрику дали шанс – він розпорядився жахливо

Маурісіо Почеттіно в надіях врятувати матч у перерві зробив потрійну заміну. Мудрик з'явився на полі в компанії Нкунку та Густо. Французький захисник відразу створив для Михайла найкращий момент у матчі. Opta оцінила, що з цієї позиції Мудрик обов'язково мав забивати (0,58 xG). На жаль, удар в українця вийшов жахливим.

В інших епізодах Михайло не запам'ятався нічим. Кілька разів втратив м'яч через сміливість, заробив два фоли, програв п'ять дуелей з восьми. Умови були вкрай складні. Була спроба загострити подачею, яка завершилася простим ударом Густо. Це все. Ліверпуль дав один шанс – Мудрик ним не скористався.