"Ліверпуль купує гравців по 70 мільйонів, а ми навіть одного не підписали", – Почеттіно оцінив шанси команд у фіналі ЛЧ

Тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно вважає, що Юрген Клопп має значно більше ресурсів для досягнення найвищих результатів.

Наставник "шпор" розповів про свої очікування перед вирішальним матчем Ліги чемпіонів.

"На підготовку до фіналу у нас три тижні, тому я спокійний. Результат фіналу визначиться емоційною складовою, а не тактичною дуеллю Почеттіно і Клоппа.

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Ліверпуль націлювався на перемогу в Лізі чемпіонів і АПЛ. Нашою ж метою було провести сезон якнайкраще. Ми нікого не підписали, а вони купили воротаря і захисника, заплативши по 70 мільйонів.

Кейн дуже важливий гравець, але він буде грати, тільки якщо буде готовий на 100%. Він добре відновлюється, ми сподіваємося, він зможе нам допомогти. Ми налаштовані позитивно.

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Гравця складно питати, він завжди скаже, що готовий, як робив і я. Досвід підказує, що він може брехати", – сказав Почеттіно для Marca.

Нагадаємо, фінальний поєдинок за звання переможця Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на мадридському стадіоні Ванда Метрополітано.