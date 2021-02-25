Мерсисайдці не залишились осторонь трагедії, яка трапилась у сім'ї їхнього голкіпера Аліссона.

Сьогодні зранку, 25 лютого, стало відомо про смерть Хосе Агостіньо Бекера – батька воротаря Ліверпуля. Його знайшли мертвим у бразильському озері поблизу заміського помешкання.

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Футбольна спільнота висловила співчуття кіперу через втрату близької людини, мерсисайдці теж підтримали свого гравця. "Ти ніколи не залишишся один", – звернулась прес-служба "червоних" до Аліссона.

Зауважимо, у поточному сезоні кіпер Ліверпуля провів 27 матчів, в яких пропустив 30 м'ячів. 8 поєдинків Аліссон відстояв на нуль.

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