Сократіс Папастатопулос, який віднедавна перебуває у статусі вільного агента, міг приєднатись до Ліверпуля, стверджує The Athletic.

Арсенал офіційно позбувся ще одного ветерана

Після припинення співпраці з Арсеналом на 32-річного оборонця виходили представники мерсисайдців. Сторони контактували, але до серйозних перемовин справа не дійшла. Очікується, що найближчим часом Сократіс повернеться на батьківщину та підпише контракт з Олімпіакосом.

Нагадаємо, Папастатопулос грав у Арсеналі з 2018-го, але цього сезону не потрапив навіть до заявки. До трансферу в Лондон встиг пограти за АЕК, Нікі Волу, Мілан, Дженоа, Вердер та Борусію Д. В останній працював, зокрема, і під керівництвом Юргена Клоппа.

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