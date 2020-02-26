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Ліверпуль конкретизував пропозицію по Вернеру – відома майбутня зарплата німця у мерсисайдському клубі

18:59 140 Читать на русском
Ліверпуль конкретизував пропозицію по Вернеру – відома майбутня зарплата німця у мерсисайдському клубі
Тімо Вернер / Твіттер Тімо Вернера

"Червоні" продовжують роботу над трансфером нападника збірної Німеччини.

Форвард німецького РБ Лейпциг Тімо Вернер все ближчий до переходу на Енфілд, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Ніколо Скіра.

Вернер прокоментував можливий трансфер у Ліверпуль

Ліверпуль веде предментний діалог з німецьким клубом і сторони знаходяться на фінальній стадії переговорів. Мерсисайдці готові запропонувати 23-річному нападнику контракт до кінця сезону-2024/2025 з річною зарплатою у 8 млн євро плюс бонуси.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що команда Клоппа готова заплатити за Тімо Вернера суму відступних, яка становить 58 млн євро. Однак, це треба зробити до квітня, інакше компенсація значно зросте.

До слова, у поточному сезоні Тімо Вернер зіграв у 23 матчах Бундесліги, в яких забив 21 гол і віддав 7 результативних передач.

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