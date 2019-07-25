Ліверпуль і Спортінг розійшлися результативною нічиєю у товариському матчі

Команди потішили глядачів зі США боротьбою і видовищним футболом.

Міжсезоння-2019, товариський матч

Спортінг – Ліверпуль – 2:2

Голи: Б.Фернандеш, 4, Вендел, 53 – Оріджі, 20, Вейналдум, 44

Ліверпуль: Міньйоле, Александер-Арнольд (Гомес, 62), Матіп (ван дер Берг, 89), ван Дейк (Ловрен, 77), Робертсон (Кент, 62), Хендерсон (Брюстер, 77), Окслейд-Чемберлен (Вілсон, 62), Фабінью, Мілнер, Вейналдум (Лаллана, 76), Оріджі (Джонс, 77).

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Переможця Ліги чемпіонів чекав неприємний сюрприз вже в дебюті зустрічі – лідер лісабонців Бруну Фернандеш відкрив рахунок на 4-ій хвилині. Втім, підопічні Юргена Клоппа швидко оговталися і змогли вийти вперед ще до свистка на перерву.

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"Червоні" не зробили належних висновків і знову дозволили супернику відзначитися на початку тайму. Цього разу їх покарав Вендел, який і встановив остаточний рахунок протистояння – 2:2.