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Ліверпуль і Манчестер Юнайтед почали боротьбу за Фірпо – ним цікавився Реал

16:21 192 Читать на русском
Ліверпуль і Манчестер Юнайтед почали боротьбу за Фірпо – ним цікавився Реал
Фірпо Хуніор / фото із соцмереж

Оборонець севільського Бетіса Фірпо Хуніор може перебратися до англійської Прем'єр-ліги в літнє трансферне вікно.

"Огірки" можуть втратити свого оборонця через інтерес Ліверпуля та МЮ, повідомляє Marca.

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Зокрема, мерсисайдці нібито готові активувати клаусулу Фірпо, що складає 50 млн євро. Тренерський штаб Ліверпуля вважає, що Фірпо разом із Енді Робертсоном створить ідеальну пару захисників на лівому фланзі оборони. Натомість Юнайтед потребує глобальної перебудови захисних редутів, а уродженець Домінікани стане першим у переліку покупок манкуніанців.

У сезоні 2018/19 Фірпо Хуніор провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Раніше ним активно цікавився мадридський Реал, але зрештою підписав Ферлана Менді.

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