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Ліверпуль і Манчестер Сіті поборються за бельгійського таланта – Баварія і Фейєнорд у конкурентах

6 травня 16:04 419 Читать на русском
Ліверпуль і Манчестер Сіті поборються за бельгійського таланта – Баварія і Фейєнорд у конкурентах
Астер Вранкс / Belga

Півзахисник бельгійського Мехелена Астер Вранкс потрапив на радари європейських грандів.

17-річний хавбек зацікавив конкурентів у боротьбі за чемпіонство в АПЛ останніх двох років, повідомляє Mirror.

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Скаути Ліверпуля і Манчестер Сіті слідкували за Вранксом упродовж нинішнього сезону. Влітку обидва клуби можуть зробити пропозиції Мехелену. Конкуренцію англійським грандам у боротьбі за таланта складуть визнані фахівці в роботі з молоддю – мюнхенська Баварія і Фейєнорд. Сума відступних може скласти скромні 1,5 млн фунтів.

У нинішньому сезоні Астер Вранкс провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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