Ліверпуль і Арсенал здивували заявкою на ЛЧ – клуби не включили в неї по одному зірковому гравцеві
Арсенал включив до заявки на Лігу чемпіонів 15-річного підлітка.
Вінгер збірної Італії Федеріко К'єза не був включений Ліверпулем до заявки на основний етап Ліги чемпіонів. До списку потрапили 22 футболісти, і переможця Євро-2020 в ньому немає, попри переможний гол в одному з матчів (проти Борнмута – прим.) чемпіонату Англії цього сезону.
Замість італійця Арне Слот віддав перевагу 17-річному нападнику Ріо Нгумоху.
Своєю чергою, Арсенал не заявив на Лігу чемпіонів форварда збірної Бразилії Габіела Жезуса. На загальний подив Мікель Артета обрав 15-річного атакувального півзахисника Макса Даумана замість бразильця. Більше того, Дауман заявлений у списку А.
