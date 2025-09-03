Вінгер збірної Італії Федеріко К'єза не був включений Ліверпулем до заявки на основний етап Ліги чемпіонів. До списку потрапили 22 футболісти, і переможця Євро-2020 в ньому немає, попри переможний гол в одному з матчів (проти Борнмута – прим.) чемпіонату Англії цього сезону.

Замість італійця Арне Слот віддав перевагу 17-річному нападнику Ріо Нгумоху.

Своєю чергою, Арсенал не заявив на Лігу чемпіонів форварда збірної Бразилії Габіела Жезуса. На загальний подив Мікель Артета обрав 15-річного атакувального півзахисника Макса Даумана замість бразильця. Більше того, Дауман заявлений у списку А.

