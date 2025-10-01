Ліверпуль активізував переговори з центральним захисником Ібрагімом Конате щодо продовження контракту. Як повідомляє L’Equipe, клуб нещодавно зробив нову пропозицію 26-річному французу.

Чинна угода Конате, підписана на п’ять років, добігає завершення 30 червня 2026 року. Ще у грудні Ліверпуль запропонував французу продовження угоди, однак тоді умови не відповідали його статусу гравця основи. Перемовини призупинили на декілька місяців, оскільки футболіст хотів зосередитися на сезоні, який завершився чемпіонством "червоних" і їхнім 20-м титулом в історії.

За даними джерела, Ліверпуль кілька разів змінював умови, і остання пропозиція надійшла два тижні тому. Переговори тривають, і клуб переконаний, що сторони дійдуть згоди. Водночас ситуацію уважно відстежує Реал, який може втрутитися у боротьбу за Конате у разі провалу перемовин. Нагадаємо, що цього літа в стан "вершкових" на правах "вільного агента" перебрався ще один екс-захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд.

