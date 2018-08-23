Ліверпуль хоче віддати Оріджі в оренду Борусії Д з правом викупу

Бельгійський форвард Дівок Оріджі може поповнити ряди дортмундської Борусії тільки у випадку, якщо німецький клуб матиме опцію викупу.

Дортмундська Борусія може орендувати форварда Ліверпуля Дівока Оріджі на сезон, повідомляє The Telegraph. Щоправда, мерсисайдці готові віддати бельгійця тільки у тому випадку, якщо "джмелі" його викуплять після завершення орендної угоди.

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Оріджі перейшов у Ліверпуль влітку 2014 року, але певний проміжок часу провів в орендах. Останнім клубом нападника був Вольфсбург, якому він допоміг залишитись у Бундеслізі завдяки перемозі в матчі плей-офф над Хольштайном.

Нагадаємо, що вже цієї п'ятниці стартує новий сезон у Бундеслізі. Дортмунд у 1 турі зіграє проти суперника Зорі в Лізі Європи РБ Лейпциг.

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