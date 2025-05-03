Ліверпуль хоче продовжити ще одного лідера на тлі інтересу Барселони та клубів з Саудівської Аравії
Вінгер Ліверпуля Луїс Діас розпочав перемовини з керівництвом клубу стосовно нового контракту.
Новоспечені чемпіони Англії не збираються зупинятися на продовженні угод з Салахом та ван Дейком, повідомляє Sky Sports.
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Керівництво Ліверпуля уже почало процес перемовин про новий контракт з оточенням Луїса Діаса, якого активно сватають в Барселону та клуби Саудівської Аравії. Чинний контракт 28-річного колумбійця спливає влітку 2027 року, і мерсисайдці планують продовжити угоду з гравцем.
Фланговий гравець в кампанії 2024/25 розквітнув під керівництвом Арне Слота і навіть отримав нову роль в команді, періодично виходячи на вістрі атаки "червоних".
Додамо, що в поточному сезоні в активі Діаса 16 голів та 8 асистів у 47 матчах за Ліверпуль в усіх турнірах.
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