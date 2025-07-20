Ліверпуль програв битву з Реалом за Чуамені, Беллінгема і Мбаппе, а також за Александера-Арнольда. Тепер "червоні" хочуть переманити з Мадрида Родріго, інформує AS. Повідомляється, що попередній наставник команди Юрген Клопп у 2020 році хотів бачити Родріго у своєму розпорядженні, коли той ще виступав за Сантос.

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Тоді трансфер гравця на Енфілд зірвався через низьку ціну в 3 млн євро, яку "червоні" пропонували Сантосу. Цю угоду заморозив екс-півзахисник Шахтаря Елано, який входив до спортивного менеджменту Сантоса.

Однак з тих пір багато що змінилося. В умовах запеклої конкуренції за місце в атаці Реала ім'я бразильця все частіше спливає в чутках про його можливий відхід. У зв'язку з цим у бразильця є пропозиції від декількох клубів. Бачити Родріго у своєму складі хочуть клуби з Саудівської Аравії, Арсенал, а тепер до цього списку додався ще й Ліверпуль.

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