Ліверпуль хоче підписати лідерів Вест Хема й Лідса
Мерсисайдський клуб вже роздумує над літніми трансферами. На радарах опинились провідні гравці двох клубів АПЛ.
Ліверпуль зацікавлений у послугах Джаррода Боуена та Рафіньї, повідомляє Liverpool Echo.
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Обидва гравці прагнуть залишитись у своїх клубах до літа. Лише наприкінці сезону 2021/22 вони розглядатимуть можливість переходу в Ліверпуль.
Боун та Рафінья є провідними гравцями Вест Хема й Лідса відповідно. Англієць провів 26 матчів у всіх турнірах за "молотобійців" (5 голів та 7 асистів), а бразилець за "павичів" відіграв 16 поєдинків (8 м'ячів та 1 результативна передача).
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