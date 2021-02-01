Ліверпуль хоче підірвати дедлайн трансфером зірки Шальке – перехід відбудеться за двох реальних умов
Захисник Шальке Озан Кабак може перебратись до англійської першості.
Ліверпуль активізував переговори щодо трансферу Кабака, але все залежить від того, чи зможе Шальке знайти заміну своєму центрбеку.
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За інформацією SkySport, гельзенкірехнці торгують Шкодрана Мустафі. Вартість переходу німецького захисника оцінюють в 2 млн євро, оскільки його контракт з Арсеналом завершується влітку 2021 року.
Також перехід Кабака до мерсисайдців залежить від пропозиції, яку зробить Ліверпуль. Очікується, що це буде оренда з правом викупу.
До слова, турецький оборонець провів 14 матчів у складі Шальке в поточному сезоні, не відзначившись результативними діями. Мустафі ж відіграв 9 матчів у складі Арсенала, також не записавши до свого активу результативних дій.