Ліверпуль активізував переговори щодо трансферу Кабака, але все залежить від того, чи зможе Шальке знайти заміну своєму центрбеку.

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За інформацією SkySport, гельзенкірехнці торгують Шкодрана Мустафі. Вартість переходу німецького захисника оцінюють в 2 млн євро, оскільки його контракт з Арсеналом завершується влітку 2021 року.

Також перехід Кабака до мерсисайдців залежить від пропозиції, яку зробить Ліверпуль. Очікується, що це буде оренда з правом викупу.

До слова, турецький оборонець провів 14 матчів у складі Шальке в поточному сезоні, не відзначившись результативними діями. Мустафі ж відіграв 9 матчів у складі Арсенала, також не записавши до свого активу результативних дій.

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