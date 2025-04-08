Чернівецька Буковина з Першої ліги сенсаційно потрапила до півфіналу Кубка України. Але боротися за путівку до фіналу турніру клуб буде вимушений не на рідному стадіоні. Цю неприємну ситуацію прокоментував наставник чернівчан Григорій Чурілов прес-службі Буковини.

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"Динамо – це флагман українського футболу, клуб із величезними традиціями. Велике щастя, що зараз у нас є можливість перевірити себе на тлі такого клубу. Взяти участь у півфіналі – це вже свято. Однак дуже прикро, що це свято не відбудеться в Чернівцях. На мій погляд, наш край на це заслуговує. Зараз люди в коментарях пишуть, що чомусь Ліверпуль грає в гостях у клубу п'ятого дивізіону, а Баварія – у представника Регіональної ліги. На жаль, у нас думають по-іншому, але я не буду це коментувати", – заявив Чурілов.

Нагадаємо, що Буковина у чвертьфіналі Кубка України перемогла сумську Вікторію з рахунком 2:1 і вперше у своїй історії потрапила до півфіналу турніру.

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