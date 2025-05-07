Новоспечені чемпіони Англії влітку можуть здійснити трансфер Віктора Осімхена, інформує talkSPORT.

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Ліверпуль готовий витратити великі кошти, щоб закріпити свій цьогорічний успіх в АПЛ. Осімхен, якого тренер збірної Нігерії Даніель Огунмодеде назвав "найкращим нападником світу", може стати головною трансферною ціллю "червоних. Мерсисайдці прагнуть знайти продуктивного нападника, який би створив нову зв'язку з Мохамедом Салахом, чия результативність у цьому сезоні становить 33 м'ячі.

Осімхен наразі грає в Галатасараї на правах оренди після того, як виграв Скудетто з Наполі в сезоні 2022/23, де забив 26 голів у 32 матчах. У Туреччині він продовжує демонструвати розкішну форму з 33 голами в 37 матчах цього сезону (один отримало Динамо у ЛЄ).

За повідомленнями, Ліверпуль планує продати Дарвіна Нуньєса, що може звільнити місце для нового форварда. Крім того, уже оголошено про відхід Трента Александера-Арнольда, а другий воротар Куївін Келлехер також має залишити клуб. Якщо Ліверпулю вдасться здійснити трансфер Осімхена, він може стати важливим кроком на шляху до здобуття третього титулу за останні сім років. Нігерієць також перебуває в списку інтересів Манчестер Юнайтед.

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