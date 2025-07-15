Ліверпуль вийшов на контакт із Ньюкаслом щодо можливого трансферу нападника збірної Швеції Александра Ісака. Як повідомляє The Athletic мерсисайдці заявили про готовність обговорювати угоду на рівні 120 мільйонів фунтів (138 млн євро).

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Попри інтерес з боку Ліверпуля, позиція Ньюкасла залишається незмінною – Ісак не продається. 25-річний форвард має чинний контракт до 2028 року. Після виходу до Ліги чемпіонів "сороки" розраховують будувати атаку саме навколо шведа.

Втім, як зазначає джерело, ситуація не така однозначна. Ньюкасл довго наполягав, що Ісак не продається ні за які гроші, але завжди було відчуття, що це залежить від позиції самого Ісака. Клуб не очікував, що він наполягатиме на відході, проте якщо його зацікавить перспектива виступів на Енфілді, це може змінити ситуацію після офіційного запиту.

Інсайдер Фабріціо Романо також додає деталі щодо поточної ситуації – кщо Ліверпуль зазнає невдачі у трансфері Ісака, "червоні" готуються перемкнутися на Уго Екітіке з Айнтрахта.



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