Бредлі Барколя перебуває на радарі у Ліверпуля. Як інформує інсайдер Саша Тавольєрі, "червоні" вже готуються до офіційної пропозиції, яка перевищить планку в 100 млн євро.

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Ліверпуль вже давно стежить за Барколя. Мерсисайдський клуб має намір використовувати цю "лояльність", щоб переконати вінгера переїхати до Англії, інформує L'Equipe. Тим паче Бредлі повинен бути зацікавлений в цьому трансфері – він програв конкуренцію Усману Дембеле, Хвічі Кварацхелії і Дезіре Дуе.

Два роки тому ПСЖ придбав Барколя у Ліона за 45 млн євро.

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