На радари "червоних" потрапив 19-річний нападник Арсенала Фоларін Балогун, повідомляє The Athletic.

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Лондонці не можуть домовитися з талантом щодо нового контракту і влітку ризикують втратити його безкоштовно. На Балогуна претендували німецькі клуби, але Ліверпуль планує скласти їм конкуренцію. Форвард може домовлятися з потенційним роботодавцем вже у січні.

Додамо, що Балогун не провів жодного матчу в поточному сезоні АПЛ, проте непогано проявив себе в Лізі Європи – 4 поєдинки, 2 голи та асист.

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