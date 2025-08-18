Ліверпуль готовий відпустити захисника – прихід екс-одноклубника Забарного похитнув його позиції
Захисник Ліверпуля Константінос Цімікас близький до відходу з клубу.
"Червоні" готові пришвидшити відхід Цімікаса та можуть розглянути і пропозиції оренди, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Грецький захисник готується до відходу через погіршення своїх позицій – він тепер уже третій в переліку лівих оборонців після приходу Мілоша Керкеза (Енді Робертсон також розглядається як основний).
Нагадаємо, Ліверпуль придбав Цімікаса з Олімпіакоса за 13 мільйонів євро ще в 2020 році. Загалом, грек відіграв за мерсисайдців 115 матчів, у яких відзначився 18 асистами.
