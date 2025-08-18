"Червоні" готові пришвидшити відхід Цімікаса та можуть розглянути і пропозиції оренди, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

На Ісака з'явився новий сенсаційний претендент – Ліверпуль ризикує втратити свою головну трансферну ціль

Грецький захисник готується до відходу через погіршення своїх позицій – він тепер уже третій в переліку лівих оборонців після приходу Мілоша Керкеза (Енді Робертсон також розглядається як основний).

Нагадаємо, Ліверпуль придбав Цімікаса з Олімпіакоса за 13 мільйонів євро ще в 2020 році. Загалом, грек відіграв за мерсисайдців 115 матчів, у яких відзначився 18 асистами.

Ліверпуль вигриз вольову перемогу над Борнмутом у матчі-відкритті АПЛ – новачок мерсисайдців оформив гол+пас