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Ліверпуль готовий пожертвувати своїм гравцем заради мадридської зірки

00:40 895 Читать на русском
Ліверпуль готовий пожертвувати своїм гравцем заради мадридської зірки
Томас Партей / Фото ФК Атлетіко

Ліверпуль націлений на підписання хавбека Атлетіко.

Томас Партей є однією з головних трансферних цілей Ліверпуля, повідомляє The Sun.

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Мерсисайдці не мають наміру платити понад 50 млн євро за ганця, тому хочуть запропонувати Атлетіко свого півзахисника Алекса Окслейд-Чемберлена.

У нинішньому сезоні Прімери Партей провів 24 матчі, в яких відзначився двома голами.

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Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Ліверпуля Томас Партей Томас Партей Атлетіко Атлетіко Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен
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